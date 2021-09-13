Российское экологическое общество, РМГ и звезды эстрады подписали экологический меморандум

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российское экологическое общество и "Русская Медиагруппа" в понедельник подписали на площадке ТАСС меморандум, направленный на создание в обществе новой экологической культуры. Музыканты, демонстрируя экологичный образ жизни, мотивируют свою целевую аудиторию делать так же, заявил на пресс-конференции председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

"Формирование культуры - это базовое условие для того, чтобы мы все-таки нашу жизнь сделали более экологичной. Это сознание, это наши поступки, это наши действия - действия активные. Сегодняшняя история очень важна, потому что формирование экологической культуры как нельзя лучше заходит через лидеров общественного мнения", - сказал он.

Меморандум экологической ответственности представителей медиа и музыкальной индустрии РФ включает 10 пунктов, в числе которых готовность подписантов и всех представителей мира медиа и музыкальной индустрии, которые присоединятся к документу в будущем, в своей творческой деятельности продвигать идеи и принципы рационального использования природных ресурсов и цикличной экономики и другие природоохранные ценности, принимать личное участие в продвижении идеологии бережного отношения к природе, природоохранных и волонтерских акциях; при осуществление своей творческой и концертной деятельности стремиться к минимизации негативного воздействия на окружающую среду; стремиться осуществлять материальную поддержку природоохранных некоммерческих организаций.

"Русская Медиагруппа" в рамках прошедшего недавно Восточного экономического форума объявила об идеологии экологической ответственности представителей музыкальной индустрии и распространения принципов "зеленого" будущего. "Для нас очень важно объединить межиндустриальные компетенции. Мы очевидным образом не владеем знаниями экологов о том, как работает экология, не имеем той компетенции, которая есть у крупнейших корпораций в части инвестиций в природосберегающие технологии. Но мы понимаем, как понемногу изменять человеческие ощущения, и мы хотели предложить всем тем, с кем дружим, работаем, сформулировать "зеленую" инициативу, которая позволяет распространить ресурс общественных договоренностей и компетенции, которую представляют коллеги", - пояснил управляющий директор компании Дмитрий Медников.

Подписавшие документ подчеркнули, что меморандум носит открытый характер, то есть его положения могут дополняться, а присоединиться к нему могут все желающие. "Мы ни в коем случае не боремся за эксклюзив в этой "зеленой" инициативе - она открыта и для других медийных компаний, и для представителей любого музыкального жанра, и для артистов не из музыкальной индустрии. Мы будем только рады, если наши коллеги из кино-театральной отрасли или других креативных индустрий к этому присоединятся, потому что у всех есть свой ресурс. Чем больше будет участников - тем лучше", - подчеркнул Медников.

В рамках меморандума "Русская Медиагруппа" планирует продвигать экологическую тематику через концерты и премии, а также в эфирах своих радиостанций запустить совместно с экспертами программы, посвященные экологической повестке.

Экологичность в массы

Отечественные звезды рассказали о том, что привело их к экологической инициативе. "Много лет назад я, как и многие женщины, с удовольствием носила меха. В какой-то момент я увидела программу о том, какой ценой животному миру даются наши красивые наряды, и уже несколько лет как отказалась от натурального меха. Я ни в коем случае не позволяю себе лишний раз включать воду, практически отказалась от пластика, сортирую мусор", - поделилась певица и радиоведущая Анна Семенович. Свою нынешнюю позицию артистка транслирует через социальные сети, а также среди друзей.

Ее коллега Юлия Савичева призналась, что на нее в вопросах экологии повлияла троюродная сестра, а сейчас она рада, что ее дочери полезные привычки прививаются с детства. "Моя дочь пошла в садик в Португалии, и их с детства приучают к сортировке мусора, обучают на картинках. Это здорово, это понимание и привычка", - заметила певица.

Экологическая проблематика хорошо воспринимается молодежью, подчеркнул создатель группы "А-Студио" Байгали Серкебаев. "Например, моя дочь приучила меня не брать в магазине полиэтиленовые пакеты, не включать лишний раз воду", - рассказал музыкант.

Шоумена и певца Тимура Родригеза к заботе о планете приучили родители и его кумир - Майкл Джексон. "Он был человеком, который при каждой возможности говорил о необходимости бережного отношения к планете, - напомнил он. - Мы говорим о том, что должны передать это младшим поколениям, но по сути наша задача еще и в том, чтобы обратиться к тем, для кого привычкой стало неправильное потребление всего того, что мы должны сберечь".

"Для всех нас должно стать естественным выключить воду, отказаться от пластикового пакета, сделать так, чтобы твои дети внимательно относились к тому, не упали ли у них фантики мимо урны. Именно с этих мелочей мы можем дойти до серьезных результатов. И безусловно мы как люди, к чьим словам прислушиваются, сможем изменить чье-то сознание", - уверен Родригез.