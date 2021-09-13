Климов: траты на вмешательство извне в выборы в РФ сопоставимы с расходами на голосование

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Зарубежное финансирование деструктивного вмешательства в российские выборы, в том числе распространения недостоверной информации о них, сопоставимо с официальными расходами РФ на организацию самого голосования. Об этом заявил в понедельник глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов.

"Суммы финансирования деструктивной деятельности в части российских выборов сопоставимы в деньгах с суммами, которые мы тратим здесь, в России официально на проведение этих выборов", - сказал сенатор на онлайн-конференции, посвященной русскому миру накануне выборов в Госдуму. По его словам, постсоветском пространстве, "там суммы вообще имеют мультипликационный эффект".

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщал, что финансирование избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы из федерального бюджета составило около 21,4 млрд рублей.

Климов отметил, что глобальный русский мир сегодня - примерно 60 млн человек. Он уточнил, что речь идет не о русскоговорящих за рубежом, которых гораздо больше - более 250 млн человек, а о тех, кто считает Россию своей отчизной, хотя при этом не имеет российского паспорта и даже может не говорить по-русски.

Сенатор пояснил, что сограждан, которые имеют российский паспорт, в настоящее время за рубежом значительно больше, чем числится на консульском учете. "На консульском учете стоит 1 млн 800 тыс. человек. В целом мы оцениваем ситуацию в мире, сегодня примерно 5-6 млн человек имеют наши паспорта и в данный момент находятся за рубежом на постоянном, временном или кратковременном пребывании", - сказал глава временной комиссии СФ.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.