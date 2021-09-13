Эксперты: "Единая Россия" может получить на думских выборах в Москве 36,2%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" может получить 36,2% голосов избирателей на думских выборах в Москве, явка в столице может составить 42-45%. Это следует из прогноза Института социального маркетинга (ИНСОМАР), представленного в понедельник в ходе круглого стола, посвященного выборам в Госдуму.

Эксперты прогнозируют, что КПРФ может получить 18,5%, ЛДПР - 9,5%, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" - 7,8%, партия "Новые люди" - 5,3%, экологическая партия "Зеленые" - 3,1%.

Согласно исследованию, явка избирателей в Москве может составить от 42% до 45%. "На явку будут влиять некие новеллы избирательного законодательства: трехдневное голосование и ДЭГ (дистанционное электронное голосование - прим. ТАСС)", - отметил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.

Он сообщил ТАСС, что комбинированный (телефонный и планшетный) опрос проводился во всех районах Москвы с 27 августа по 6 сентября. В исследовании приняли участие 13,1 тыс. человек. Максимальная допустимая статистическая погрешность исследования составляет 1%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.