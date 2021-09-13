Холод, дожди и сильный ветер придут в регионы Поволжья

ТАСС, 13 сентября. Устойчивое похолодание придет в регионы Приволжского федерального округа на этой неделе, низкие температуры будут сопровождаться сильным порывистым ветром и дождями. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Через южные регионы Русского Севера, как мы его называем, пройдет циклон, в тылу которого центр европейской части России. В среднюю полосу, в Поволжье стремится холодный воздух, который сформировался над акваторией Северного ледовитого океана, имеет низкую температуру. И вот он будет продвигаться на юг и в том числе захватит и регионы Поволжья", - сказал собеседник агентства.

Синенков уточнил, что похолодание начнется в центре европейской части России уже сегодня ночью, в регионах Поволжья, преимущественно Верхней Волги (Нижний Новгород, Казань, Киров, Ижевск, Пермский край), - завтра, а в среду этот холодный воздух достигнет регионов Средней Волги и Предуралья. "Это похолодание будет таким, что температура воздуха опустится до значений на 4-5 градусов ниже климатической нормы", - пояснил он.

Не выше десяти градусов

По словам Синенкова, в большинстве регионов Поволжья столбик термометра не будет подниматься выше 10 градусов. "Если в Кирове завтра еще около 15 градусов, то в среду уже 7-8 градусов. Ожидается дождь, которым будет сопровождаться это похолодание, и, начиная со среды, температура - 5-7 градусов. Сильный ветер, особенно завтра-послезавтра, до 8-10 м/с, с отдельными порывами до 12-15 м/с", - отметил он.

В Пермь во вторник, несмотря на комфортную температуру 15-17 градусов, придут дожди. "В среду - 10-12 градусов, а далее - 7-8 градусов, каждый день дождь, порывистый и сильный ветер", - уточнил Синенков.

Собеседник агентства добавил, что в Нижнем Новгороде понижение температуры ожидается уже во вторник. "В Нижнем Новгороде сегодня еще 22 градуса, завтра уже понижение температуры в течение всего дня, и в среду только 12 градусов. Дальше от 8 до 10 градусов до конца недели, включая выходные дни и начало следующей недели. Холод этот придет надолго", - отметил он.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" также пояснил, что непродолжительные осадки ожидаются и в Казани. "Если завтра еще 18-20 градусов, в ночь на среду дождь и около 10 градусов. Потом - 7-9 градусов и, хотя существенных осадков не будет, погода будет облачной", - сказал собеседник агентства.

Морозы в Перми

Пермский край в ночь на 13 сентября пережил первые в этом году серьезные заморозки. Как передает корреспондент ТАСС, под утро в городе газоны и машины покрылись инеем.

А на Нижний Новгород в воскресенье и в понедельник утром опустился густой туман. Горожане в социальных сетях публиковали снимки, на которых было запечатлено, как в тумане утопают река Волга, Канавинский мост и канатная дорога, ведущая в Бор.

В Саратовской области сохраняется теплая погода, днем воздух пока прогревается местами до 25 градусов. В связи с этим, по данным ГУ МЧС региона, существует вероятность возникновения очагов природных пожаров, а также загорания сухой растительности. На территории области местами прогнозируется пятый и третий классы пожароопасности.

В Удмуртии в ближайшие дни ожидается резкое усиление ветра. Региональный МЧС предупреждает о возможных обрывах линий электропередачи.