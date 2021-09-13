Глава Рослесхоза: выделение 8 млрд рублей лесоохране позволит нанять 1,4 тыс. сотрудников

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Решение президента РФ Владимира Путина о дополнительном выделении ежегодно 8 млрд рублей регионам для борьбы с лесными пожарами позволит увеличить в два раза маршруты наземного патрулирования территорий и нанять 1,4 тыс. новых сотрудников. Об этом сообщил ТАСС глава Рослесхоза Иван Советников.

В понедельник президент поручил ежегодно выделять регионам дополнительно не менее 8 млрд рублей на охрану лесов от пожаров. Доклад на эту тему президент ждет к 1 ноября, далее - ежегодно.

"Этот вопрос давно прорабатывался, и выделение этих денег позволит существенно изменить ситуацию с лесными пожарами. Из этих денег большая часть пойдет на, собственно, тушение лесных пожаров, на привлечение новых сотрудников. Более 1,4 тыс. человек будет дополнительно наняты по всей стране", - сказал Советников.

Кроме того, по его словам, выделение данных средств позволит в два раза увеличить маршруты наземного патрулирования и авиапатрулирования. "Это четыре направления, на которые пойдут эти средства", - отметил глава ведомства.