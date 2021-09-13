"Просвещение" приостановило издание учебника по английскому языку со ссылкой на порносайт

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Издательство "Просвещение" приостановило издание и распространение печатной версии учебника по английскому языку, где была опубликована ссылка на порносайт. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе "Просвещения", добавив, что издательство обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать на территории РФ указанный в иллюстрации ресурс.

Ранее СМИ сообщили, что в учебнике издательства "Просвещение" по английскому языку за 6-й класс была опубликована ссылка на порносайт, она встречается в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. На учебник были получены положительные заключения Российской академии наук и Российской академии образования.

"Издательством "Просвещение" на основании мониторинга родительских сообществ в социальных сетях начата проверка содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку. Речь идет об учебнике, неоднократно проходившем государственную экспертизу, а также экспертизы негосударственных организаций. В поступивших от родителей жалобах упоминается иллюстрация на одной из страниц учебника. На текущий момент электронный формат учебника уже исправлен и доступен по ранее приобретенным ссылкам. Принято решение о приостановке издания и распространения текущей печатной версии учебника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что приняли решение о замене данной версии учебника.

"Также издательством "Просвещение" было инициировано обращение в Роскомнадзор с просьбой осуществить блокировку указанного в иллюстрации сайта на территории РФ. Издательство "Просвещение" подтверждает свою неизменную приверженность высоким стандартам, предъявляемым к образовательному контенту, процедуре его верификации, а также считает своим приоритетом ограждение детей от потенциально вредоносного контента и учет мнения родительского сообщества", - добавили в издательстве.

ТАСС попросил пресс-службу Минпросвещения РФ прокомментировать ситуацию.