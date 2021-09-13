В некоторых регионах Урала ожидается небольшое потепление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Потепление и дожди придут в ряд регионов Уральского федерального округа после непродолжительных заморозков. Во вторник ночью температура упадет до пяти градусов мороза, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"Ночью 14 сентября местами в Свердловской и Курганской областях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

С 9 по 12 сентября дневные температуры в регионах УрФО не поднимались выше 18 градусов. В Свердловской области до середины рабочей недели пройдут небольшие дожди, температура воздуха днем ожидается 15-20 градусов, во вторник и среду порывы ветра будут достигать 15 м/с. В Курганской области ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха днем составит 18-25 градусов. В Челябинской области до середины недели будут идти кратковременные дожди, температура воздуха днем составит порядка 17-24 градусов.

Как сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре, в Тюменской области во вторник ночью местами ожидаются заморозки до минус 5 градусов, дневные температуры в регионе составят порядка 15-22 градусов, до середины недели небольшие дожди. В Ханты-Мансийском автономном округе также придут дожди, в ближайшие три дня температура ночью будет достигать минус 5 градусов. Во вторник и четверг ожидаются сильные порывы ветра до 14 м/с. В Ямало-Ненецком автономном округе заморозки не прогнозируются, порывы ветра во вторник и четверг будут достигать 18-20 м/с, до середины недели дожди, дневные температуры плюс 7-13 градусов.