МВД предложило вовлечь жителей ДНР и ЛНР в программу по переселению соотечественников

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. МВД России предложило жителям ДНР и ЛНР участвовать в госпрограмме по переселению соотечественников. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

По данным ведомства, МВД подготовило соответствующий проект указа.

"Проектом указа предлагается внести изменения в Государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений об участии в Государственной программе и получения свидетельства участника Государственной программы на территории РФ", - говорится в сообщении.

Ранее в МВД сообщали, что более 184 тыс. граждан Украины за период с января по июнь 2021 года оформили российское гражданство. Всего в этом году гражданство РФ получили более 350 тыс. иностранцев, основном это выходцы из Украины, на втором месте Таджикистан, на третьем месте оказались граждане Казахстана.