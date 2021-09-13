Большой театр пока не планирует вводить QR-коды для зрителей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России пока не будет вводить QR-коды, такой режим работы возможен, если вырастет число вакцинированных от коронавирусной инфекции, сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

"Мы этого специально не делаем. Сегодня целый ряд зрителей с опаской идет в театр. Мы должны продать, учитывая Историческую сцену, Новую сцену, Камерную сцену и Бетховенский зал, приблизительно около 3 тыс. билетов в день. Это громадная цифра. И зная сегодня, какова ситуация с вакцинированием в России и Москве, мы это делать не рискуем, потому что мы тем самым отрежем возможность пойти в театр тем, кто вакцину по тем или иным причинам сделать не может", - сказал Урин в понедельник журналистам после сбора труппы, предварившего открытие сезона.

Он добавил, что Большой театр готов еще какое-то время подождать со вводом QR-кодов для посетителей. "Как только процент вакцинации поднимется, мы, конечно, перейдем на этот режим, как переходят все", - отметил гендиректор.

По его словам, из 3 400 артистов и сотрудников театра вакцинированы 1 896, переболели ковидом 616, в настоящий момент болеют 11 человек.