Россия и Таджикистан намерены расширить сотрудничество в здравоохранении и образовании

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило проект соглашения о создании в пяти городах Таджикистана совместных общеобразовательных учреждений, обучение в которых будет вестись на русском языке. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минпросвещения России и согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представительно проработанный с таджикистанской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Таджикистан о создании и условиях функционирования в Республике Таджикистан совместных общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке", - указано в документе.

Минпросвещения России поручено провести переговоры с таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Еще один подписанный Мишустиным документ касается сотрудничества в области здравоохранения, медицинского образования и науки. Российский кабмин одобрил предварительно проработанный с таджикистанской стороной проект соглашения между правительствами РФ и Таджикистана о сотрудничестве в этих сферах.

Планируется вести такое взаимодействие на основе принципов равенства, взаимных интересов и в соответствии с законодательствами двух стран. При этом стороны намерены поощрять и поддерживать прямые контакты между профильными организациями, сотрудничать по актуальным вопросам, обмениваться специалистами, преподавателями и студентами.

Создание школ

Как сообщал ранее департамент информации и печати министерства иностранных дел Таджикистана, свыше 20 документов между двумя странами планируется подписать по итогам официального визита президента России Владимира Путина в Душанбе. По данным ведомства, российский лидер 15 сентября посетит Таджикистан с официальным визитом по приглашению президента республики Эмомали Рахмона.

В дипведомстве уточняли, что лидеры двух стран примут участие в церемонии закладки фундамента пяти школ с обучением на русском языке в городах Душанбе, Худжанд, Куляб, Бохтар и Турсунзаде, которая состоится в онлайн-режиме.

Пресс-служба Кремля о сроках визита Путина в Душанбе пока не сообщала.