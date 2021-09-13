{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собственная ПЦР-лаборатория для тестирования на коронавирус появится в Новочебоксарске

В начале 2021 года из республиканского бюджета выделили более 3 млн рублей

ТАСС, 13 сентября. ПЦР-лаборатория для тестирования пациентов на коронавирус будет открыта в поликлинике № 1 второго по величине города Чувашии - Новочебоксарска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"В Новочебоксарске появится собственная ПЦР-лаборатория для тестирования на COVID-19. Расположится она в поликлинике № 1, где сейчас идет ремонт помещений", - отметили в пресс-службе.

В начале 2021 года из республиканского бюджета выделили более 3 млн рублей на обновление клинико-диагностической лаборатории и свыше 13 млн рублей на приобретение нового оборудования.

По словам главного врача Новочебоксарской городской больницы Константина Белова, ранее в медучреждении не было собственной ПЦР-лаборатории. "Биоматериал приходится возить в Чебоксары, что, естественно, сказывается на оперативности получения результатов. Открытие лаборатории в Новочебоксарске, - безусловно, важное событие не только для нашего учреждения, но и для пациентов", - привели слова Белова в пресс-службе администрации главы республики.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 32 650 случаев коронавируса. Выздоровели 29 614 человек, умерли 2 142 пациента с подтвержденной инфекцией.

Теги
РоссияЧувашияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Кировская область получила 68 школьных автобусов для перевозки учеников в дальние районы
Автобусы оснащены тахографом, навигационным оборудованием для мониторинга транспортного средства, устройством "ЭРА-ГЛОНАСС"
Читать полностью