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"Магнит" инициирует внеплановую проверку подрядчиков по дезинсекции после отравления людей

Кроме того, компания усилит меры санитарного контроля в магазинах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" проведет внеплановую проверку своих подрядчиков, которые оказывают услуги по дезинсекции, на фоне истории с отравлением арбузом, а также усилит меры санитарного контроля в магазинах, сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

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"Магнит" также инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции и санитарной обработки и усилит меры санитарного контроля в магазинах", - сказал представитель компании.

Он добавил, что озвученная Роспотребнадзором информация не объясняет случаи госпитализации семи других жителей домов на Совхозной улице и не содержит выводов о наличии какой-либо связи с произошедшим в доме.

"Магнит" призывает воздержаться от выводов о причинах вреда здоровью и летального исхода пострадавших на основании сообщения Роспотребнадзора ввиду отсутствия официальной информации о причинах смерти. Компания будет продолжать оказывать содействие компетентным органам в расследовании причин трагедии", - подчеркнул представитель компании.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ об отравлении семьи арбузом, в результате которого умерли пожилая женщина и ее внучка. По предварительной информации, 9 сентября мать, бабушка и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине "Магнит" на Совхозной улице. По данным СМИ, пожилая женщина и девочка умерли. По данным Роспотребнадзора, в арбузах были обнаружены следы вещества для дезинсекции.

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