Минпросвещения пересмотрит экспертные заключения по учебнику со ссылкой на порносайт

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения России пересмотрит заключения экспертов по учебнику английского языка, где была опубликована ссылка на порносайт. Ошибка могла носить технический характер, сам учебник будет отозван, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Федеральный перечень учебников - максимально прозрачная система оценки качества учебников, многоуровневая, проходящая через несколько экспертных фильтров. Случаи выявленных ошибок уже после включения в перечень за последние годы единичны, одна из них, возможно, допущена в учебнике по английскому языку. Процедура формирования перечня позволяет оперативно перепроверять учебник в случае поступления жалоб. В настоящее время все экспертные заключения по учебнику пересматриваются, и он будет отозван", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства также добавили, что детальные итоги проверки будут опубликованы.

"По предварительной информации, ошибка могла носить технический характер: переизданный несколько раз учебник содержал данную картину в прежних редакциях, однако же в 2021 году отображенный сайт стал вести на запрещенный недопустимый контент. По сообщению издателя, онлайн-версия учебника уже исправлена. Информация о недопустимом контенте отображенного сайта направлена также в Роскомнадзор. Проанализировав текущие экспертизы по данному учебнику, научно-методический совет по учебникам поставит на вид данную ситуацию для экспертов и рецензентов", - добавили в Минпросвещения.

Ранее СМИ сообщили, что в учебнике издательства "Просвещение" по английскому языку за 6-й класс была опубликована ссылка на порносайт, она встречается в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. На учебник были получены положительные заключения Российской академии наук и Российской академии образования. Издательство "Просвещение" приостановило издание и распространение печатной версии учебника, а также решило заменить данную версию учебника.