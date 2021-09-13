В АТОР заявили, что туристы из России пока не могут въехать в Испанию

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские граждане не смогут въехать в Испанию как туристы даже после возобновления регулярных авиарейсов с 21 сентября, сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"Возобновление регулярных рейсов после 21 сентября не означает полного открытия границ. Временно - до особых решений - другие виды поездок, включая туристические, невозможны до снятия [коронавирусных] ограничений", - сказал он.

Горин отметил, что с 21 сентября появляется возможность осуществлять регулярные рейсы из российских городов в испанские. По правилам въезда, установленным между Россией и Испанией на время коронавирусных ограничений, на данный момент в страну могут въехать граждане РФ с видом на жительство в ЕС, гражданством стран ЕС, по длительной учебной визе, рабочей визе, с визой на воссоединение семьи, медицинской визой, а также при наличии специальных и существенных обстоятельств - например, в составе спортивной команды.

Он добавил, что при этом граждане Испании приобретают возможность получить российскую визу.

На данный момент для российских граждан открыты 53 страны, четверть из которых можно посетить с туристическими целями, отметил Горин.