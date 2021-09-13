Глава ВОЗ назвал неравный доступ к вакцинам в мире "пятном на коллективной совести"

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире "пятном на коллективной совести". Выступая в понедельник на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, проходящей в онлайн-формате, он напомнил о своем призыве к мировому сообществу ввести мораторий на бустерную вакцинацию по меньшей мере до конца года.

"Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин - это пятно на нашей коллективной совести", - сказал гендиректор.

Гебрейесус сообщил, что всего в мире уже введено более 5,5 млрд доз вакцин, "однако почти 80% из них" приходятся на страны с доходами выше средних. "Мы не хотим, чтобы бустерные дозы применялись в отношении здоровых людей, когда так много работников здравоохранения и людей из группы риска в мире все еще ждут своей первой вакцины", - добавил он.

Глава ВОЗ напомнил, что цель состоит в охвате вакцинацией до конца сентября не менее 10% населения во всех странах мира, к концу нынешнего года - не менее 40% населения, а к середине 2022 года - по меньшей мере 70%. В Европейском регионе ВОЗ, который лидирует по темпам вакцинации, 10-процентного уровня иммунизации уже достигли 90% государств, а в 60% стран привито не менее 40% жителей. "Другие регионы нуждаются в вашей поддержке", - подчеркнул гендиректор, отметив, что он "призвал ввести мораторий на бустерные дозы по крайней мере до конца нынешнего года, чтобы достичь глобальных целей вакцинации".

Самый быстрый способ преодоления нынешней пандемии состоит в том, чтобы "вакцинировать наиболее подвергающееся риску население во всех странах и работать одновременно над минимизацией распространения вируса", констатировал Гебрейесус. По его словам, чем дольше продолжается "вакцинное неравенство" в мире, тем больше возможностей у коронавируса для циркуляции и для появления вариантов, которые "потенциально могут избегать воздействия вакцин", предупредил он.