Около 100 детей смогут обучаться на региональной экостанции малой академии наук Дагестана

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Запуск региональной экостанции для детей школьного возраста запланирован в Малой академии наук Республики Дагестан до конца сентября в рамках нацпроекта "Образование". В этом году программы обучения охватят 100 детей, об этом сообщила ТАСС руководитель экостанции Заира Гаджиева.

"Экостанция открывается в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Она начнет свою работу в сентябре 2021 по двум профильным направлениям. Программы обучения рассчитаны на 144 часа (1 год), обучение по новым программам пройдут 100 обучающихся", - рассказала собеседница агентства.

В рамках деятельности экостанции для обучающихся будут проводиться занятия по агро- и бионаправлениям. Первое направление познакомит обучающихся с современными технологиями растениеводства и животноводства, основ агроэкологии, цифровизации сельского хозяйства, а второе поможет обучающимся освоить современные методы биологических исследований.

"Наша цель - увеличить охват обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной направленности, то есть, развитие естественнонаучного образования в регионе. В перспективе у нас разработка программ по всем направлениям включая и "Профи", которые будут ориентированы на знакомство обучающихся с актуальными и перспективными профессиями в естественнонаучной сфере. Ребята будут учиться правильно проводить биологические эксперименты, изучат современные технологии организации и реализации агропромышленного комплекса, а также станут участниками научных и образовательных конкурсов и олимпиад", - пояснила Гаджиева.

Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.