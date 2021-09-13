В Хорватии открыт памятник страданиям русского и сербского народов во Второй мировой войне

ЗАГРЕБ, 13 сентября. /ТАСС/. Памятник, посвященный страданиям русского и сербского народов во Второй мировой войне, в понедельник открыли и освятили представители Сербской и Русской православных церквей, собравшиеся в хорватском городе Ясеновац, где в период войны находилась система концентрационных лагерей. Об этом корр. ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Загребе Матвей Сидоров.

По его словам, в литургии и церемонии освящения памятника приняли участие Патриарх Сербской православной церкви Порфирий, митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий, представители СПЦ в Аргентине и Канаде, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, посол России в Хорватии Андрей Нестеренко и другие гости.

"Автором памятника выступил скульптор Сергей Шихачевский", - уточнил Сидоров.

Памятник исполнен в виде мемориальной стелы с крестом в руках ангела на ее оконечной части с высеченными ликами святых великомучеников и апостольскими текстами на церковнославянском языке. Его высота составляет почти 4,5 м.