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Возобновление авиасообщения России с другими странами

Россияне могут беспрепятственно посещать Ирак по ПЦР-тесту

В Ирак будут летать два рейса в неделю по маршруту Москва - Багдад

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Любой россиянин может посетить Ирак по ПЦР-тесту на коронавирус, сделанному за 72 часа до вылета. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в консульском отделе посольства Ирака в Москве.

"Визу для въезда в Ирак можно получить прямо в аэропорту Багдада. Необходимо иметь при себе только ПЦР-тест, сделанный за 72 часа [до вылета]", - информировали в диппредставительстве.

В понедельник стало известно, что с 21 сентября Россия возобновляет авиационное сообщение с Ираком.

В Ирак будет осуществляться два рейса в неделю по маршруту Москва - Багдад.

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ИракРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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