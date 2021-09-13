Россияне могут беспрепятственно посещать Ирак по ПЦР-тесту

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Любой россиянин может посетить Ирак по ПЦР-тесту на коронавирус, сделанному за 72 часа до вылета. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в консульском отделе посольства Ирака в Москве.

"Визу для въезда в Ирак можно получить прямо в аэропорту Багдада. Необходимо иметь при себе только ПЦР-тест, сделанный за 72 часа [до вылета]", - информировали в диппредставительстве.

В понедельник стало известно, что с 21 сентября Россия возобновляет авиационное сообщение с Ираком.

В Ирак будет осуществляться два рейса в неделю по маршруту Москва - Багдад.