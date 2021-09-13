Иван Ургант получил орден Звезды Италии

"Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично", - обратился Ургант к послу на итальянском языке.

Ургант принимал участие в нескольких проектах, связанных с Италией. В частности, телеведущий является создателем специального выпуска шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!", посвященного итальянской эстраде. Он вышел в эфире Первого канала 30 декабря 2020 года и завоевал большую популярность в Италии.

Орден Звезды Италии был учрежден декретом от 3 февраля 2011 года, заменив собой орден Звезды итальянской солидарности. Награда присуждается президентом Италии по предложению министра иностранных дел и по решению совета ордена. Совет возглавляет министр иностранных дел. В него входят еще четыре члена, один из которых является главой дипломатического протокола Италии. Орден выдается тем, кто имеет особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами. Орден состоит из пяти степеней.