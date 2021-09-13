Российская академия образования проверит учебник со ссылкой на порносайт

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российская академия образования (РАО) проверит учебник, где была опубликована иллюстрация ссылки на порносайт, сообщили ТАСС в пресс-службе РАО.

"Российская академия образования проведет тщательную проверку учебника по английскому языку, в котором, предположительно, размещен недопустимый контент. Вместе с тем стоит подчеркнуть, что последнее переиздание указанного учебника перед включением в новый федеральный перечень не проходило экспертизу в РАО. Государственная экспертиза учебников и учебных пособий должна быть максимально объективной. Она требует и научной, и профессиональной и общественной оценки", - сообщили в пресс-службе академии

Ранее СМИ сообщили, что в учебнике издательства "Просвещение" по английскому языку за шестой класс была опубликована иллюстрация ссылки на порносайт, она встречается в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. На учебник были получены положительные заключения Российской академии наук и Российской академии образования.

Издательство "Просвещение" приостановило издание и распространение печатной версии учебника, а также решило заменить данную версию учебника. Минпросвещения России пересмотрит заключения экспертов по данному учебнику, заявили в пресс-службе министерства. Там добавили, что ошибка могла носить технический характер, сам учебник будет отозван.