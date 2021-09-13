Карантин по АЧС ввели в одной из деревень в Псковской области

ТАСС, 13 сентября. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) ввели в деревне Крапивинка Ядровской волости Псковского района Псковской области. Об этом сообщается во понедельник на официальном канале регионального правительства в Telegram.

"Карантин по африканской чуме свиней установлен на территории инфицированного объекта - территории убойного пункта в деревне Крапивинка Ядровской волости Псковского района. Комитету по ветеринарии Псковской области поручено обеспечить проведение ограничительных мероприятий, утвердить план мероприятий по предотвращению распространения АЧС", - говорится в сообщении.

Указ о введении карантина подписал губернатор Михаил Ведерников, он установлен на 30 дней, сообщается на официальном сайте регионального правительства. Ранее сообщалось о введении карантина по АЧС на территории эпизоотического очага на сельхозпредприятии в деревне Малая Губа Островского района региона.

Первый очаг АЧС среди популяции диких кабанов в регионе был выявлен 5 июля. В течение нескольких дней заболевание выявили в четырех районах области, в ряде муниципалитетов ввели режим ЧС. За месяц число очагов выросло вдвое и достигло восьми. Из-за АЧС в области закрылись несколько свиноводческих предприятий, около 200 человек потеряли работу. По предварительной оценке властей, ущерб из-за АЧС оценивается в 500 млн рублей. Одной из возможных причин вспышки инфекции псковские власти назвали превышение популяции диких кабанов.