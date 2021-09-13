Рестораны и дискотеки в регионе Мадрид восстановят предшествовавшие пандемии часы работы

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Рестораны, бары и дискотеки в испанском автономном сообществе Мадрид смогут восстановить с 20 сентября график работы, предшествовавший пандемии. Об этом заявила в понедельник глава правительства региона Исабель Диас Аюсо.

В частности, рестораны смогут работать до 02:00 по местному времени (01:00 мск), а дискотеки - до 06:00 (05:00 мск). При этом число посетителей данных заведений внутри будет ограничено 75%, террасы могут быть заполнены на 100%. "Мне бы хотелось объявить, что с 20 сентября в автономном сообществе Мадрид будет свобода по режиму работы для ресторанно-гостиничного бизнеса и ночных развлекательных заведений, - приводит слова Аюсо газета El Mundo. - Также не будет ограничений по вместимости в кинотеатрах и театрах".

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,9 млн случаев заражения, свыше 85,3 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации населения. Сейчас 74,4% испанцев уже полностью привиты от коронавируса.