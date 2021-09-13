Группа граждан собралась у общежития в Подмосковье после сообщения об убийстве женщины

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Группа жителей деревни Бужаниново в городском округе Сергиев Посад собралась вечером в понедельник у общежития, где проживают мигранты, после распространения информации о якобы произошедшем убийстве местной жительницы.

Как сообщил ТАСС муниципальный депутат Денис Ахромкин, собравшиеся обвиняют мигрантов в смерти пожилой местной жительницы. При этом источник в правоохранительных органах пока не подтвердил ТАСС информацию об обнаружении тела женщины. Несмотря на позднее время, собравшиеся не расходятся и требуют встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

По словам источника, в полицию в воскресенье поступило сообщение от мужчины, который заявил о пропаже 65-летней матери. По его словам, женщина ушла с дачи в СНТ "Магистраль-2" и не пришла домой. "После этого в ночь на понедельник неизвестные пытались сломать дверь в общежитие, где живут мигранты", - сообщили в правоохранительных органах.

В понедельник общежитие было взято под охрану полиции.