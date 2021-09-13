Макрон наградил французских олимпийцев орденами Почетного легиона за победы в Токио

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон вручил в понедельник награды олимпийцам и паралимпийцам, завоевавшим медали на Играх в Токио. Церемония состоялась в Елисейском дворце в присутствии представителей правительства, глав спортивных федераций, тренеров олимпийцев, а также их родных и друзей.

Спортсмены награждены орденами Почетного легиона и Национальным орденом за заслуги.

"Мы чествуем людей, которых объединяют общие ценности, отвага и солидарность", - сказал Макрон, обращаясь к гостям Елисейского дворца. "Франция благодарна вам, но теперь мы должны уже готовиться к будущим к Олимпийским и Паралимпийским играм, которые Париж должен принять в 2024 году", - продолжил французский лидер.

"Государство приложит все усилия, чтобы помочь вам добиться успеха на парижских состязаниях", - заверил Макрон. Он призвал каждого спортсмена "добиться еще более высоких результатов". Макрон рекомендовал активно развивать спорт в школах, чтобы подготовить достойный резерв олимпийцам.

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Франция вошла в первую десятку призеров, завоевав 33 медали. На Паралимпийских играх, которые продолжались с 24 августа по 5 сентября, французские участники получили 54 награды. В общем зачете Франция оказалась на 14 месте.

Следующие летние Игры должен принять Париж в 2024 году. Они пройдут с 26 июля по 11 августа.