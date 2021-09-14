На Камчатке открыли комплекс памяти исследователей Командор

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Мемориальную площадку, посвященную исследователям морских млекопитающих Командорских островов, а также памятник исследователю Командор Георгу Стеллеру открыли на острове Беринга на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства края.

"Установка памятника Георгу Стеллеру и мемориального комплекса "Исследователи морских млекопитающих Командорских островов" на мысе Северо-Западном является правильным решением, способом создать еще одну точку притяжения для туристов и местного населения на острове Беринга", - говорится в сообщении.

Скульптуру Стеллера создал художник Илья Вьюев. Командорцы знакомы с другими его работами: скульптура "Витус Беринг" установлена в Никольском, а серия рельефов, посвященных исследователям Командорских островов, размещена в Алеутском краеведческом музее. Вокруг памятника расположился мемориальный комплекс - дань памяти людям, которые внесли существенный вклад в изучение, охрану и популяризацию Командорских островов. На стендах размещена информация об исследователях от Стеллера до наших дней, об их трудах и вкладе в мировую науку.

Георг Вильгельм Стеллер - известный немецкий натуралист, адъюнкт Петербургской Академии наук. Он сделал первое описание Алеутских островов.

Остров Беринга - один из островов Командор. Здесь расположенный единственный населенный пункт - село Никольское, в котором проживают около 700 человек.