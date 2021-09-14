Исследование: менее половины россиян имеют сбережения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Менее половины (45%) россиян имеют накопления, из них 15% откладывают средства регулярно, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24".

"Накопления имеет лишь 45% россиянин, именно столько респондентов ответили утвердительно на вопрос про наличие сбережений. Из них делают это на регулярной основе лишь 15%", - говорится в материале.

При этом 80% респондентов, принявших участие в исследовании, отметили, что имеющихся сбережений им хватит на три месяца. Таким образом, можно предположить, что в среднем накопления россиян варьируется в пределах 150-200 тыс. рублей, отмечается в исследовании.

В среднем россиянам, которые откладывают средства регулярно, удается откладывать ежемесячно порядка 10-20% от дохода. Также 2% опрошенных признались, что имеют возможность откладывать всю зарплату, так как живут на доход супруга или супруги. Каждый пятый респондент сказал, что никогда не делал сбережений. 30% стараются делать накопления время от времени, когда есть возможность, но из них порядка 60% отметили, что зачастую им мешает это делать нехватка средств до зарплаты. Оставшиеся 5% воздержались от ответа.

Цели накоплений

Порядка 30% россиян накопления нужны на покупку дорогостоящих товаров, 15% копят на квартиру или на другую недвижимость, 10% - на образование детей, 20% - готовят "подушку безопасности", 10% откладывают "на старость".

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский отмечает, что в настоящее время минимальная достаточная "финансовая подушка безопасности" должна составлять от шести до 12 ежемесячных окладов. Однако, как показывает практика, имеют такую "страховку" не более 10-20% россиян.

"Зачастую отсутствие "подушки безопасности" связано не с нехваткой средств как таковых для ее формирования, а с неумением планировать свой бюджет", - сказал он.

При этом эксперт отмечает, что для формирования "подушки безопасности" достаточно в течение полугода - года откладывать до 15-20% своего ежемесячного дохода. В дальнейшем полученную таким образом сумму можно преумножать с помощью простых и низкорисковых инструментов - таких, как "лестница вкладов", брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет.

В опросе приняли участие порядка 900 человек в возрасте от 25 до 50 лет из 45 регионов России.