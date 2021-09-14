Мошенники начали использовать номера телефонов россиян путем подмены

"Отмечено несколько случаев, когда россияне получали телефонные звонки от якобы сотрудников полиции или сотрудников банков, которые сообщали о незаконных денежных списаниях. При обратном звонке на входящий номер телефона недоверчивые граждане попадали на реальных владельцев номеров, которые не в курсе, что их телефон по подмену участвует в преступной схеме", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в таком случае необходимо обратиться к своему оператору и сообщить, что телефонный номер используют мошенники, а также быть более бдительными и не вступать в диалог по телефону с подозрительными собеседниками.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что мошенники используют автоматизированную подмену номеров, при этом несколько раз подряд могут дозваниваться с разных номеров. Там уточняли, что в таких случаях не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно, с подменой. Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков.

Также мошенники требуют в ходе звонка явиться по определенному адресу и убеждают перевести деньги под различными предлогами. Этого также делать не следует. В СК подчеркнули, что ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета, так как это незаконно. Любые предложения о содействии правоохранительным органам, например в поимке преступников путем перечисления денежных средств на указанные собеседником счета либо с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц - это также явный признак мошенничества, о чем необходимо сообщить в правоохранительные органы.