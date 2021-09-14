В Канаде прошли акции протеста против обязательных прививок от коронавируса

ОТТАВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотни канадцев приняли участие в акциях протеста, которые в понедельник прошли в разных городах Канады, против обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан, а также против введения ковид-паспортов. По данным телеканала CBC, протестующие собирались напротив больниц в таких городах, как Торонто, Оттава (оба города находятся в провинции Онтарио), Виннипег (провинция Манитоба), Монреаль (провинция Квебек) и Галифакс (провинция Новая Шотландия).

Участники протестных акций не выкрикивали каких-либо лозунгов, но держали в руках плакаты, в том числе с призывами к властям отменить паспорта вакцинации и дать людям возможность самим выбирать, делать им прививку от ковида или нет.

В преддверии акций около больниц были выставлены ограждения и полицейские кордоны. Власти опасались, что демонстранты заблокируют работу медицинских учреждений, но акции прошли мирно. Действия протестующих осудили многие канадские политики, в том числе и премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Власти ряда канадских регионов, таких как Британская Колумбия, Квебек, Манитоба и Новая Шотландия, объявили о введении паспортов вакцинации, без которых люди не смогут посещать рестораны, спортзалы, кинотеатры и различные массовые мероприятия. В Онтарио такие паспорта введут с 22 сентября. Кроме того, многие регионы потребовали от медицинских работников, полицейских и других категорий граждан пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, что вызвало недовольство у определенной части канадского общества.