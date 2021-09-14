Исследование: постоянно получать новые знания хотят 46% россиян

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Почти половина россиян (46%) постоянно хотят получать новые знания, интересуются дополнительным образованием. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Rambler&Сo, с которыми ознакомился ТАСС.

"Большинство (46%) отметили, что постоянно испытывают потребность в новых знаниях. Каждый четвертый занимается саморазвитием по профессиональной необходимости, 15% хотели бы учиться новому, но не успевают, 14% хватает своего "багажа знаний", - отмечается в исследовании.

По данным компании, 35% опрошенных назвали традиционные и онлайн-книги источником информации, в то время как 23% предпочитают видеоуроки, 18% - онлайн-курсы, каждый десятый - офлайн-курсы. 9% посещают семинары и конференции, 5% слушают образовательные подкасты.

За саморазвитие выборочно готовы платить 41% опрошенных. 31% могут найти необходимую информацию для получения знаний бесплатно, 21% россиян считают, что дополнительное обучение специалиста должен спонсировать работодатель, 7% уверены, что бесплатно новые навыки приобрести нельзя.

Больше половины опрошенных россиян (54%) сообщили, что им подходит гибридный формат обучения, 27% проголосовали только за онлайн и почти пятая часть (19%) - только за офлайн.

По результатам опроса, 41% уже прошли хотя бы один обучающий курс, 26% пользовались образовательными услугами несколько раз, 5% планируют это сделать. 39% потенциальных слушателей назвали курсы занятий, рассчитанные на несколько месяцев наиболее предпочтительным форматом обучения. 22% хотят повысить с помощью тренинга на несколько уроков. 16% готовы получить полноценное дополнительное образование за 1-2 года, 13% закладывают на саморазвитие не больше года.

Опрос проходил на портале "Рамблер" с 6 по 13 сентября 2021 года, охват составил почти 1,3 млн пользователей, среди которых 65% женщин и 35% мужчин.