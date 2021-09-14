В Севастополе обнаружили блиндаж Великой Отечественной войны в средневековом склепе

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Археологи, ведущие раскопки в южном пригороде древнего Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя, обнаружили средневековый склеп, в котором в годы Великой Отечественной войны был обустроен блиндаж, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, сотрудник Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.

Предполагается, что территория, где работают сейчас археологи, была одним из участков некрополя Херсонеса. Ранее сообщалось, что в течение лета экспедиция обнаружила несколько христианских склепов, вырубленных в скальном уступе.

"Склеп датируется примерно тем же периодом, что и другие. Но когда мы его вскрыли, то обнаружили внутри не останки людей, а фрагменты колючей проволоки, ящики из-под советских мин, штыки, обломки металла, датируемые временем Великой Отечественной войны. Видимо, когда готовились к обороне, когда шла оборона Севастополя в 1941-1942 годах, склеп обнаружили, и тут был оборудован блиндаж. Потом, видимо, здесь были и немецкие позиции: есть находки и от этой армии", - рассказал Соловьев, добавив, что обнаруженные предметы планируется передать в музей "35-я береговая батарея", который специализируется на обороне Севастополя 1941-1942 годов.

Он уточнил, что в ранее открытых склепах были также вырублены лежанки у стен, обнаружены останки, причем число погребенных в одном сооружении достигало нескольких десятков. В одном из склепов найдены остатки ткани (возможно, погребальных саванов), в другом - более десяти детских расписных браслетов из стекла. Ученые предполагают, что каждый склеп служил усыпальницей для одной семьи на протяжении нескольких веков.

"Конструкция [склепа, в котором был оборудован блиндаж] несколько отличается от ранее открытых склепов: если там лежанки были в один ряд, то здесь - в два, один над другим, у трех стен - кроме той, где вход. Найдены обломки кроватей, может быть, их установили солдаты во время обороны 1941-1942 годов, может быть, когда строили военные базы, в открытый склеп просто свалили мусор и закопали его при выравнивании площадки", - отметил собеседник агентства.

По мнению ученых, в склепе могли быть останки сотен человек - ведь он более вместительный, чем ранее обнаруженные сооружения. Однако все они, видимо, были извлечены при обустройстве блиндажа.

О музее

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.