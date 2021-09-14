Прямые авиарейсы начнут летать из Челябинска в Астрахань, Новый Уренгой и Пермь

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings с конца сентября обеспечит полеты в Астрахань, Новый Уренгой и Пермь из Международного аэропорта Челябинск, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Полеты в Астрахань стартуют 29 сентября и будут выполняться раз в неделю по средам. Полеты в Новый Уренгой стартуют 25 сентября будут выполняться по четвергам и субботам. Полеты в Пермь также стартуют 25 сентября и будут выполняться по вторникам и субботам", - сказано в сообщении.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Флот авиакомпании включает 24 пассажирских лайнера. Базовые аэропорты авиакомпании: Домодедово, Кольцово, Баландино, Пулково и Жуковский. С появлением новых маршрутов региональная маршрутная сеть компании достигнет 10 направлений.

Международный аэропорт Челябинск им. И. В. Курчатова - крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию.