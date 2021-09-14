До конца года восемь чистокровных зубров из Швеции выпустят в заказнике Северной Осетии

ТАСС, 14 сентября. Турмонский заказник Северной Осетии-Алании до конца года пополнится восемью чистокровными зубрами, которые будут доставлены в республику в рамках программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) по сохранению зубра. Об этом ТАСС сообщил директор представительства WWF России в экорегионе "Российский Кавказ" Валерий Шмунк.

"Между Всемирным фондом дикой природы (WWF) и шведской стороной есть договоренность о привозе в конце ноября или начале декабря восьми чистокровных зубров. Один самец и семь самок будут доставлены из крупнейшего природного парка в Северной Европе - Эриксберга - прямо в Турмонский заказник Северной Осетии - Алании. Доставленные животные усилят вольноживущую популяцию зубров на Северном Кавказе", - сказал он.

Дорогу из Швеции зубры преодолеют в специальных деревянных клетках, которые будут погружены в приспособленные для перевозки таких животных автомобили. Сейчас специалисты обсуждают технические вопросы по доставке, чтобы сделать ее максимально быстрой и снизить стресс для животных. Дорога, по предварительной оценке, займет не более четырех дней.

"В Турмонском заказнике животных сначала выпустят в карантинный вольер, где они смогут адаптироваться к новым условиям, пройдут необходимое наблюдение, и только через месяц будут выпущены на волю. Во время нахождения в вольере зубры будут подкармливаться сотрудниками заказника. В целом его кормовая база достаточно богата для питания рогатых великанов. Там очень много ежевики, которую больше всего любят зубры и которая есть как в летний, так и в зимний период. Кроме этого, животные употребляют в пищу гигантскую овсянницу, иву, липу, бузину, бересклет, ильм, папоротник и другие растения", - пояснил Шмунк.

Это будет первая прямая доставка в Турмонский заказник Северной Осетии - Алании животных из Швеции в рамках программы WWF. В 2017 году зубры из Эриксберга были сначала завезены в питомник Рязанской области, а в 2018 году пять из них выпустили в Турмонском заказнике. Последний же выпуск на территории республики произошел в августе прошлого года: десять зубров пополнили самую молодую группировку на Кавказе - турмонскую.

О восстановлении популяции

Исчезновение зубров из дикой природы, по данным ученых, было вызвано причинами антропогенного характера: уничтожением местообитаний (вырубка и выжигание лесов, преобразование лесных массивов в сельскохозяйственные угодья) и неограниченной охотой. Последние дикие популяции вида были уничтожены в начале ХХ века. Зубр - единственный в мире вид, который удалось вернуть в дикую природу после полного истребления, что стало возможным только благодаря разведению сохранившихся в неволе животных в специально созданных для этого питомниках.

"Впервые WWF привез зубров в российские питомники еще в 1999 году, до 2002 года было завезено 57 животных из Германии, Голландии, Швейцарии, Финляндии и Бельгии. За последние 10 лет WWF России было выпущено 52 зубра на территории Карачаево-Черкесии и Северной Осетии", - рассказал ТАСС пресс-секретарь представительства WWF России в экорегионе "Российский Кавказ" Михаил Клименко.

В 2020 году крупнейшая природоохранная организация в мире перевыполнила план по количеству чистокровных зубров на Кавказе. Согласно ее природоохранной стратегии, популяция животных должна была вырасти со 120 до 160 особей только в 2022 году, однако подсчет показал, что уже по итогам минувшего года число чистокровных зубров в двух республиках - Северной Осетии и Карачаево-Черкесии - достигло 174. По мнению ученых, эти данные говорят о том, что работа ведется правильно и эффективно. По итогам зимнего учета 2020-2021 годов, 40 зубров находятся на Архызском участке Тебердинского заповедника в Карачаево-Черкесии, 115 - в Цейском заказнике и 19 - в Турмонском заказнике Северной Осетии-Алании.