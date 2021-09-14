Военные ЦВО завершили очистку Заполярья в этом году, собрав 750 тонн металлолома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие экологического взвода Центрального военного округа (ЦВО) собрали 750 тонн металлолома в ходе проведения очистки Арктической зоны от загрязнения в районе поселка Волочанка в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, перевыполнив тем самым план сезона по очистке на 150 тонн. Об этом журналистам сообщила начальник службы экологической безопасности ЦВО Юлия Колокольникова.

"С начала июня текущего года военные экологи ЦВО собрали 750 тонн металлолома в ходе очистки Арктической зоны, тем самым перевыполнив план на 150 тонн. В ходе работы военнослужащие демонтировали и разрезали 25 металлических конструкций и резервуаров, спрессовали более 5,5 тыс. бочек, подготовив собранный металлолом к транспортировке на места складирования", - сказала она, уточнив, что работы по очистке Арктической зоны в этом году завершены, военные приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в очистке Арктики от экологического мусора было задействовано более 30 военнослужащих и около 20 единиц специальной и автомобильной техники. Для проживания военных был развернут автономный полевой лагерь.