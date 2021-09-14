КПРФ внесла в Думу законопроект о добровольности ЕГЭ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов КПРФ во главе с лидером компартии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий добровольный принцип сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Устанавливается, что государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена по желанию обучающегося. Если же такое желание отсутствует, государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов", - говорится в пояснительной записке.

При этом коммунисты предлагают ввести обязательный выпускной экзамен не только по русскому языку и математике, но и по литературе "как главному средству нравственного воспитания в школе, а также одному из главных средств воспитания гражданского и патриотического". Сдать экзамен по литературе можно будет по выбору ученика в форме сочинения или устно.

Также авторы инициативы предлагают сделать ЕГЭ "лишь одной из форм конкурсных испытаний" при приеме в вузы наряду со вступительными испытаниями самого вуза (при условии права абитуриента самому выбрать форму вступительных экзаменов).

Минобрнауки России предлагается дать право вводить обязательные экзамены по иным предметам, "например, по одной из естественных наук". Кроме того, авторы инициативы предлагают включить обязательную устную часть в ЕГЭ по истории и обществознанию.