СМИ: число жертв лихорадки денге на севере Индии увеличилось до 120

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /ТАСС/. Число жертв лихорадки денге в северном индийском штате Уттар-Прадеш увеличилось до 120. Об этом во вторник информирует газета The Times of India.

Среди умерших от начавшейся две недели назад эпидемии денге около 90 детей. В их числе пятилетняя девочка, которая была доставлена в понедельник в одну из больниц округа Фирозабад с симптомами денге - высокой температурой и низким количеством тромбоцитов в крови. Она умерла, ожидая четыре часа помощи врачей, которую так и не получила из-за загруженности медперсонала и нехватки больничных коек.

В государственных и частных больницах в Уттар-Прадеше на лечении находятся около 12 тыс. больных лихорадкой. Около 5 тыс. человек, у которых подозревается денге, размещены в 64 специальных пунктах, где находятся под наблюдением врачей.

Эпицентром денге стал округ Фирозабад. Вспышка этой болезни произошла также в округах Матхура, Эта и Маинпури. Две трети больных денге составляют дети.

По распоряжению властей из-за вспышки денге в Уттар-Прадеше прекращены занятия учащихся с первого по восьмой класс включительно.

В Матхуру направлена группа экспертов Индийского совета медицинских исследований (ICMR) для сбора данных о причинах болезни. Медики приступили там к выполнению специальной программы по профилактике денге и улучшению медицинского обслуживания заболевших.

Разносчиками денге являются комары. В настоящее время в Индии продолжается сезон дождей, во время которого численность комаров и москитов резко возрастает.