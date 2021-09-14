Финляндия с 1 октября расширит выдачу виз россиянам

ХЕЛЬСИНКИ, 14 сентября. /ТАСС/. Финляндия с 1 октября откроет выдачу виз для двух новых категорий россиян - отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз. Об этом сообщил во вторник на транслировавшейся онлайн пресс-конференции директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен.

"Нами было принято решение, что мы расширим прием визовых заявлений в наших визовых центрах в России, начиная с 1 октября. Визовые центры начнут принимать визовые заявления от двух новых групп заявителей. Это те, у кого цель поездки деловая, вторая категория - это все заявители, у которых есть истекшая многократная шенгенская виза, выданная Финляндией на срок не менее двух лет", - указал Туоминен.

Он добавил, что заявления будут приниматься также от всех лиц, входящих в установленные ранее отдельные категории. По его словам, прием будет осуществляться по предварительной записи.

"Расширение приема визовых заявлений не меняет действующие ограничения на въезд в Финляндию, решений об отмене или изменении ограничений на въезд пока не было принято", - подчеркнул Туоминен. Он напомнил, что новая стратегия финского правительства предусматривает снятие ограничений внутри страны после достижения доли в 80% вакцинированного от коронавируса населения. "В стратегии четко указано, что ограничения на внешних границах Финляндии будут сниматься позже", - сказал он.

Туоминен добавил, что каждый подающий на визу подпишет документ, где возьмет на себя обязанность сам проверить свои основания для въезда в Финляндию. Он сообщил также, что обладателей истекших виз может быть, по оценкам, до полумиллиона.

Въезд в Финляндию из РФ

Въезд в Финляндию из России разрешен также для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы, а также теперь и для встречи с родственниками. Кроме того, въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и их семьям. Также на днях страна разрешила въезд для сдачи экзаменов.

7 июня Финляндия разрешила въезд из третьих стран, в том числе России, для встречи с родственниками. Помимо супругов и несовершеннолетних детей, в эту категорию были включены взрослые дети, родители, родители мужа или жены, а также бабушки и дедушки.

Вместе с тем туристические поездки в Финляндию в настоящее время невозможны, ограничения для туризма будут действовать как минимум до 19 сентября, они регулярно продлеваются.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако между странами возобновлено авиасообщение и автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.