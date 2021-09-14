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В Хельсинки приостановят работу общественного транспорта на два дня из-за забастовки

Пассажирам рекомендовали использовать в эти дни каршеринг и велосипеды

ХЕЛЬСИНКИ, 14 сентября. /ТАСС/. Два основных вида общественного транспорта в столице Финляндии - метро и трамваи - не будут работать в течение двух дней в связи с забастовкой водителей. Об этом сообщила во вторник столичная транспортная компания HKL.

"Трамваи и метро не будут ходить 16 и 17 сентября из-за забастовки водителей", - говорится в сообщении. На этот период для пассажиров не планируется организовывать альтернативных вариантов перевозки. В HKL рекомендовали им использовать в дни забастовки каршеринг и велосипеды. Изменений в графике других видов столичного транспорта не планируется.

Забастовка должна завершиться в 04:00 по местному времени 18 сентября.

Как сообщила телекомпания "Юле", причиной акции протеста стало возможное превращение HKL в муниципальное акционерное общество, решение об этом городское правительство приняло в понедельник на заседании. Водители опасаются, что условия труда станут хуже, когда HKL сменит статус. Они требовали проведения независимого анализа последствий превращения городской структуры в коммерческую компанию.

Транспортная компания Хельсинки HKL входит в структуру общественного транспорта столичного региона HSL и заведует движением метро, трамваев и паромов на остров Суоменлинна, а также городским велопрокатом. Итоговое решение о переводе HKL в акционерное общество должен принять городской совет 22 сентября.

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