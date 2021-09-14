Австралийские экологи заявили, что популяции коал грозит исчезновение

СИДНЕЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая австралийская природоохранная организация - Австралийский фонд коалы (AKF) - выступила с заявлением о необходимости срочных мер по охране этих редких животных. Как сообщила во вторник вещательная корпорация ABC , по данным фонда, в дикой природе сохранилось не более 80 тысяч коал, что ставит вид под угрозу уничтожения.

"По нашим подсчетам, в дикой природе осталось менее 80 тысяч коал, а, возможно, и около 50 тысяч. Этот культовый для нашей страны вид животных близок к полному вымиранию", - сказала ABC исполнительный директор AKF Дебора Табарт.

Существенное снижение численности коал было официально зафиксировано в первой половине 2020 года, когда ученые проанализировали последствия масштабных лесных пожаров, охвативших континент осенью 2019 года. Коалы были занесены в список видов, находящихся в уязвимом положении в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс, однако природоохранные организации страны убеждены, что этого недостаточно. По словам директора австралийского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Дермота О'Гормана, лесные пожары стали причиной гибели 60 тысяч коал, однако их численность на восточном побережье страны начала сокращаться задолго до этого. "Засухи, пожары и вырубка лесов привели к сокращению популяции этих животных", - сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство Австралии направит $AU20 млн ($14,7 млн) на подсчет, обследование и лечение коал, а также на восстановление среды их обитания. Как отметила министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей, в рамках программы специального государственного аудита также планировалось разработать комплекс экстренных мер для защиты этих животных и восстановления их численности.

Исследование, проведенное по заказу WWF Австралии в сентябре 2020 года, показало, что численность коал на восточном побережье континента сократилась более чем на 70%. Экологам удалось установить, что в ряде районов популяции этих млекопитающих оказались полностью уничтожены. На большей части территории штата Новый Южный Уэльс их численность сократилась на две трети.