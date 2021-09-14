{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию

Президент России из-за этого примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден перейти на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи, уточнили в Кремле.

Лидеры также обсудили некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений и ситуации, связанной с событиями в Афганистане.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Песков заявил, что ушедший на самоизоляцию Путин абсолютно здоров
Президент решил принять участие в саммитах ШОС и ОДКБ онлайн, так как является контактным и не должен подвергать риску своих коллег, отметил его пресс-секретарь
Песков заявил, что ушедший на самоизоляцию Путин абсолютно здоров
Читать полностью