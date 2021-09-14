Судебные приставы пришли в Google в связи с решением суда по "Умному голосованию"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Визит приставов в офис Google связан с решением Арбитражного суда Москвы об ограничении доступа к "Умному голосованию". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

"В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находится исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного документа, выданного судом в отношении компании Google LLC. В рамках данного производства принимаются меры принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации", - отметили в ФССП.

Ранее Арбитражный суд Москвы запретил операторам поисковых систем Google и "Яндекс" показывать в поисковой выдаче обозначение "Умное голосование" в качестве одного из ключевых слов поиска. Истцом выступает ООО "Вулинтертрейд", владеющее этим товарным знаком, следует из решений суда, опубликованных в картотеке 3 сентября. Аналогичное определение касается и запрета для "Яндекса". Ставропольская компания "Вулинтертрейд" обратилась в суд с исковым заявлением к компаниям о защите исключительных прав на товарный знак. В качестве третьего лица выступает Роскомнадзор. ООО "Вулинтертрейд" указало на наличие у него исключительного права на товарный знак и использование компаниями обозначения "Умное голосование" в качестве одного из ключевых слов поиска при индексировании сайтов, сообщается в определениях суда.