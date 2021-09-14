Мясников предупредил, что людям с инсультом нельзя пить лекарство для снижения давления

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Человек с инсультом может умереть от приема лекарств для снижения давления. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы Москвы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

"Вы часто добиваете людей лекарствами от гипертонии. Как правило, кровоизлияние в мозг - это тромбоз в результате высокого давления. Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека, - сказал он. - Таким больным нельзя снижать давление. Снижаешь давление - падает перфузионное давление в мозге, сердце, почках, то есть это часто заканчивается смертью".

Мясников отметил, что только врач может снизить давление, но не более чем на 20% от исходного и только в определенный отрезок времени.

"Если вопрос: дать лекарство и снизить давление, либо ничего не делать, лучше ничего не делать", - подчеркнул доктор.