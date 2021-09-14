"Яндекс. Дзен" с начала 2021 г. наложил ограничения более чем на 1 млн материалов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Яндекс. Дзен" заблокировал или наложил ограничения более чем на 1 млн материалов, нарушающих правила платформы с начала 2021 года. Об этом во вторник сообщает в пресс-служба платформы.

"Яндекс.Дзен" подвел итоги первого года работы партнерской программы фактчекинга и улучшил способы модерации контента от блогеров и медиа. За прошедший год "Дзен" отправил на проверку фактчекерам более 11 тыс. публикаций: из них 6% были заблокированы, а еще 7% получили пометку о возможном наличии ложной информации. Всего с начала года "Дзен" заблокировал или наложил ограничения более чем на 1 млн материалов, которые нарушают правила платформы. К такому контенту относятся, например, спам, кликбейт, краденый или шок-контент и оскорбления". - говорится в сообщении.

В компании добавили, что среди фейков, с которыми борется программа, в том числе конспирологические теории о вакцинации, "народные" способы лечения коронавируса, а также искажение фактов, связанных с общественными деятелями и публичными лицами, историей.

В сентябре 2020 года на платформе заработала программа проверки фактов в публикациях блогеров. На возможную недостоверность публикации проверяются независимыми экспертами, специалистами из СМИ и крупных информагентств, среди партнеров программы - ТАСС и Интерфакс, издания The Bell и "Ведомости", проекты "Проверено" и FakeCheck. Методология программы фактчекинга разработана при участии Высшей школы экономики.

Как уточнили в "Яндекс.Дзене" факты и цитаты в быстро набирающих популярность или получающих много жалоб на ложную информацию от пользователей статьях анализируются несколькими экспертами. На время проверки материалы не показываются в ленте Яндекс.Дзена". Чаще всего пользователи оставляют жалобы на публикации про политику и общество, бизнес и финансы, лайфстайл, а также медицину, здоровье, образование и науку, сообщили в компании.

"Старт проекта по фактчекингу в ТАСС совпал с первыми вспышками заболевания коронавирусом в мире. Так получилось, что вирус стал мощным стимулом развития - запрос на верификацию информации в сети в 2020 году достиг своего пика. Много всего предстоит решить и стандартизировать. Например, до сих пор нет эффективных инструментов по борьбе с deep-фейками, постоянно совершенствуются схемы распространения мошеннической информации в интернете и соцсетях. Фактчекинг для ТАСС - важная социальная миссия. Мы выступаем за то, чтобы рынок фактчекинга в России продолжал развиваться, становился сильным, конкурентным, открытым. Задача СМИ и цифровых платформ - не просто информировать общество, а обучать медиаграмотности, заставлять анализировать факты, включать критическое мышление", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Проверка информации" в ТАСС Ольги Прокоповой.

Планы на будущее

"Яндекс.Дзен" планирует увеличивать количество проверяемых публикаций, расширить программу фактчекинга на проверку видео и совершенствовать технологии для выявления фейков. Кроме того, платформа систематически выявляет каналы, повторно нарушающие требования к контенту. Также "Дзен" собирает набор характеристик, который помогает выявить среди блогеров "Дзена" тех, кто эксплуатирует платформу для заработка, благодаря чему владельцы каналов с большим количеством нарушений больше не смогут создавать контент на платформе.