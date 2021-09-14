Песков заявил, что ушедший на самоизоляцию Путин абсолютно здоров

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, который ранее заявил о необходимости самоизолироваться после контакта с больными ковидом, полностью здоров. Об этом журналистам рассказал во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент абсолютно здоров", - сказал он, комментируя состояние здоровья Путина. Отвечая на вопрос, сдавал ли президент ПЦР-тест и показал ли тот негативный результат, Песков ответил: "Безусловно".

Представитель Кремль уточнил, что среди контактов главы государства было несколько заболевших, но затруднился ответить на вопрос, были ли они привиты. Также Песков не стал уточнять, кем именно приходятся президенту заразившиеся, были ли это его ближайшие родственники, охрана или сотрудники службы протокола.

"Медики делают свою работу. Это нормальная практика, когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время", - пояснил Песков. "Мы с вами знаем, что вакцина гарантированно защищает вас от тяжелых случаев заболевания, но тем не менее [заболеть] возможно", - добавил он.

Саммиты в режиме онлайн

"Изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас очных мероприятий какое-то время не будет. Но это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность", - пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле известно, кто именно в окружении главы государства заболел коронавирусом, но не назвал этого человека. По его словам, в период самоизоляции Путина будет действовать такой же режим работы, как и во время карантина, когда у президента также не было очных мероприятий. Глава государства в эти дни будет работать из Ново-Огарево.

Пресс-секретарь напомнил, что российский лидер во вторник переговорил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, "также сейчас в эти минуты продолжается серия других телефонных разговоров".

"Путин сообщил Рахмону, что, к сожалению, ввиду того, что в окружении главы государства были выявлены случаи заболевания коронавирусом, фактически президент сейчас является контактным, поэтому он должен занимать ответственную позицию, не подвергать опасности здоровье своих коллег - участников саммитов, которые предстоят в Душанбе завтра и послезавтра, - отметил Песков. - Поэтому президент в режиме видеоконференции примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком и расширенном составе, а также в заседании Совета глав государств ШОС и совместном заседании глав государств ШОС и государств - членов ОДКБ".

Таким образом, "президент останется в Москве и не будет лично принимать участие в этих мероприятиях", подытожил пресс-секретарь российского лидера.