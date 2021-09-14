Система управления солнечными панелями в суровом климате разработана в России

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Студенты Югорского государственного университета (ЮГУ, Ханты-Мансийск) разработали и собрали первую в России систему управления солнечными панелями, самостоятельно определяющую необходимость их очистки от снега и грязи, если это не удалось сделать автоматически, либо ремонта определенной детали в случае поломки. Около 15% деталей для нее напечатаны на 3D-принтере при вузе, сообщил во вторник ТАСС доцент ЮГУ Станислав Долингер на площадке выставки инновационных разработок в области ТЭК, проходящей в ходе Тюменского нефтегазового форума (TNF).

"На базе студенческого конструкторского бюро "Энергетик" ЮГУ магистрантами и аспирантами разработана и собрана система управления солнечными панелями, способная самостоятельно проводить диагностику и сообщать оператору о необходимости очистки панелей в случае, если это не произошло автоматически. Также система сама способна сама определить, что у нее сломалось, и просигналить об этом оператору. В настоящее время подобных решений в России нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, система на 70% состоит из отечественных деталей, при этом примерно 15% из них напечатаны на 3D-принтере в ЮГУ. "Данная система в результате способна повышать время работы солнечных панелей в суровых климатических условиях, поскольку она автоматически способна сообщать о загрязнении панелей оператору", - добавил Долингер.

TNF 2021 проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он объединяет более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т.д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.