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СМИ: президент Чехии направился на госпитализацию

Милош Земан прибыл в Центральный военный госпиталь в Праге, сообщила газета Pravo

ПРАГА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан во вторник направился на госпитализацию в Центральный военный госпиталь в Праге. Об этом сообщила газета Pravo.

Земан прибыл в госпиталь вскоре после 11:00 (12:00 мск). Туда также приехала его супруга Ивана. Госпитализация президента, по данным газеты, может быть длительной.

76-летний Земан страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент жалуется на слабый слух и пониженное артериальное давление. При этом ранее он наблюдался у врачей по поводу диабета.

В Центральном военном госпитале в Праге с прошедших выходных дней находится также предшественник Земана на посту президента Чехии Вацлав Клаус. Он был госпитализирован по поводу резкого повышения артериального давления.

Теги
Земан, МилошЧехия
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