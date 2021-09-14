Турмаршрут в память о Толстом запустят в Липецкой области, где он провел последние дни

ТАСС, 14 сентября. Железнодорожный туристический маршрут "Лев Толстой. Вкус эпохи" запустят в память о писателе в Липецкой области с 17 сентября. В него войдет также посещение железнодорожной станции, где Толстой провел последние дни своей жизни, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Железнодорожный тур "Лев Толстой. Вкус эпохи" стартует в Липецкой области 17 сентября. Путешествие пройдет по маршруту Москва - Елец - Лебедянь - Лев Толстой - Липецк - Москва и будет посвящено дню рождения Льва Толстого", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, трехдневный тур разработан компанией "РЖД Тур", АО "Федеральная пассажирская компания", ОАО "Российские железные дороги", липецкими туркомпаниями и включает посещение Ельца, в котором жил писатель Иван Бунин, Лебедяни и Липецка, где туристы посетят открытые еще Петром I источники минеральных вод, узнают о местном курорте XIX века, научатся играть в крикет и так далее.

"Яркой точкой маршрута станет программа на станции "Лев Толстой", которую называют станцией "остановившихся часов". Участники поездки увидят храм Живоначальной Троицы, посетят культурно-образовательный центр имени Льва Толстого и выставку "Для будущих людей". Программа предполагает также гастрономические удовольствия - будет организована дегустация канапе с бульонкой по-борзовски и астаповской настойки", - говорится в сообщении.

Районный центр Лев Толстой (до 1918 года - поселок Астапово) в Липецкой области известен тем, что 7 ноября 1910 года в доме начальника железнодорожной станции Астапово Ивана Озолина умер писатель Лев Толстой. Основной достопримечательностью района является бывший дом начальника станции и комната, где Толстой провел последние семь дней жизни. В 1939 году этот дом передали Государственному музею Толстого на правах филиала, в настоящее время здесь расположен Мемориальный музей памяти Л. Н. Толстого "Астапово", в который входит комплекс уникальных построек XIX века: историческое здание вокзала со старинными часами, которые всегда показывают время смерти писателя - 6 часов 5 минут, амбулатория, церковь, жилые дома.