Сочи одномоментно способен размещать 190 тыс. туристов при потребности в 300 тыс.

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Курорты Сочи способны одномоментно принимать порядка 190 тыс. туристов в сутки при потребности в размере 300 тыс. туристов, санаторно-курортная отрасль нуждается в дальнейшем развитии, сообщил во вторник мэр Сочи Алексей Копайгородский на пресс-конференции, проходящей на площадке XXV Форума современной журналистики "Вся Россия".

"Мы понимаем, что 190 тыс. туристов могут одномоментно в сутки разместиться в нашем городе, потребность зашкаливает до 300 тыс.", - сказал Копайгородский.

Он отметил необходимость дальнейшего развития санаторно-курортной отрасли города, в качестве удачных примеров привел инвестиционные проекты, в рамках которых инвесторы приобретают объекты советского периода, модернизируют их, повышают звездность таких средств размещения. Также, по его словам, приоритетными задачами дальнейшего развития города являются модернизация сетей ЖКХ, дорожной сети, создание новых рабочих мест. Копайгородский добавил, что ежегодно на постоянное место жительства в Сочи приезжают порядка 10-15 тыс. человек.

Ранее Копайгородский сообщал, что власти Сочи готовы к тому, что город-курорт по итогам текущего года посетят свыше 6,5 млн гостей.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2019 году его посетили 6,2 млн туристов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты.

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