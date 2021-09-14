В Пермском крае откроют проектный офис для реализации планов по оздоровлению Камы

ПЕРМЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Проектный офис для реализации планов по оздоровлению реки Камы с участием представителей региональных министерств природных ресурсов, ЖКХ и благоустройства, транспорта, строительства, сельского хозяйства и продовольствия откроется в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Возрождение природного потенциала Камы и ее бассейна должно быть подготовлено. Изначально необходимо провести ряд мероприятий, которые в будущем позволят определить реальные направления реализации проекта. Для выполнения всех этих задач и координации работы в Пермском крае решено создать отдельный проектный офис", - пояснили в пресс-службе.

Планируется провести аудит состояния очистных сооружений и систем водоотведения, ливневых систем канализации, инвентаризацию объектов накопленного вреда окружающей среде в водоохранных зонах для их последующую ликвидацию, затонувшего имущества и судов, остатков молевого сплава на дне русел рек. "По последним нужно все проанализировать, взвесить и принять решение о целесообразности и экономической эффективности их извлечения со дна. Кроме того, требуется запланировать работы по дноуглублению и руслорегулированию, расчистке рек, укреплению берегов и онлайн-мониторингу состояния окружающей среды", - цитирует пресс-служба министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Белановича.

В свою очередь губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что Пермский край принял решение выйти на федеральный уровень с инициативой по экологической реабилитации Камы. По его словам, инициативу региона по восстановлению и сбережению реки поддержали соседние субъекты, где она протекает: Татарстан, Башкортостан и Удмуртия, а также Кировская область, в которой река Вятка впадает в камские воды.

"Пермский край принял решение выйти на федеральный уровень с инициативой по экологической реабилитации Камы. За долгие годы загрязнений бытовыми и промышленными стоками, накопленными различными отходами, затонувшими объектами наша главная водная артерия утратила свой природный потенциал. Оздоровление Камы позволит повысить качество жизни, улучшить экологию, стимулировать развитие туризма сразу в нескольких регионах страны", - приводит пресс-служба слова Махонина.