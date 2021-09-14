Синоптики рассказали, когда в Москву придет бабье лето

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Бабье лето ожидается в Москве в последней пятидневке сентября. Воздух будет прогреваться до 18 градусов, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Холодная осенняя погода продержится примерно до середины следующей недели, после чего в атмосфере наметятся признаки постепенного улучшения метеоусловий, связанные с выходом скандинавского антициклона, который в последней пентаде сентября должен, наконец-то, принести на своих крыльях классическое бабье лето", - рассказал он.

По словам Тишковца, в этот период воздух может прогреваться до 13-18 градусов. "То есть, финал первого осеннего месяца, который явно не задался с самого начала и пока является одним из самых прохладных в век глобального потепления, может быть вполне позитивным", - отметил метеоролог.

Похолодание в Центральной России

По словам Тишковца, похолодание в Центральной России будет усиливаться в течение недели. Уже к пятнице погода приобретет "октябрьский характер", отметил он.

"Каждый день адвекция холода будет только усиливаться, и столбики термометров опустятся к пятнице в ночные часы до нуля - плюс 5 градусов, а днем будут колебаться от плюс 8 до 13 градусов, что соответствует среднесуточной температуре воздуха начала октября, когда она становится ниже плюс 8 градусов, и по нормативам необходимо включать отопление", - рассказал он.

По словам Тишковца, в выходные в Центральной России немного потеплеет. Однако погода вновь начнет портиться в начале следующей недели.

"К очередному похолоданию добавятся по-осеннему затяжные и депрессивные дожди, сопровождаемые сильным ветром. На "линии огня" окажутся Центральная Россия и Черноземье, где местами за несколько суток прольется до месячной нормы [осадков в виде] дождя и даже больше", - сказал он.

Больше всего осадков ожидается в Брянской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях. В Московской области за трое суток местами может выпасть до 3/4 от всего сентябрьского объема осадков в виде дождя.