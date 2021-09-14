Около 1 млн россиян прошли полный курс вакцинации "Эпиваккороной"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около миллиона граждан России уже полностью привиты препаратом "Эпиваккорона". Об этом во вторник сообщили в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"В настоящее время в России около миллиона граждан прошли полный курс вакцинации данным препаратом. Пептидная вакцина "Эпиваккорона" легко переносится и безопасна в применении", - сообщили в "Векторе".

Как уточнили в центре, новая партия вакцин в ближайшее время поступит в регионы. "Индустриальный партнер научного центра "Вектор" Роспотребнадзора АО "Вектор-БиАльгам" отгрузил для доставки в регионы новую партию препарата "Эпиваккорона". В гражданский оборот поступит 1,3 млн доз вакцины, произведенной по полному циклу. Еще 1,3 млн доз отгружено "Нацимбио", - отметили в научном центре.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.